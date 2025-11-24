Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Общество
Фильм "Иллюзия обмана 3" стал лидером кинопроката в России
24 ноября 2025 / 17:45
Фильм "Иллюзия обмана 3" стал лидером кинопроката в России
© AP Photo/ Laura Bargfeld/ТАСС

Криминальный триллер "Иллюзия обмана 3" (Now You See Me: Now You Don't) стал лидером кинопроката России и СНГ в минувшие выходные, собрав 408,6 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 20 по 23 ноября.

Фильм-ограбление рассказывает о новой команде иллюзионистов, называющих себя Всадниками и начинающих действовать вместе с составом оригинальной группы "Четыре всадника". Картина стала доступна в российском прокате 13 ноября. В главных ролях Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

На второй строчке расположился фильм "Маша и Медведи", собрав 77,5 млн рублей. Он вышел в прокат 20 ноября. Роли исполнили Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков.

Третье место занял фантастический фильм "Авиатор", собрав 75,7 млн рублей. Роли сыграли Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Софья Эрнст, Ирина Пегова, Николай Евстафьев, Иван Филиппов. 

