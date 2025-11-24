Politico: Вашингтон и Киев провели в Женеве напряженную встречу

Встреча представителей США и Украины по урегулированию в Женеве прошла в напряженном ключе. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Politico.

"Переговоры были напряженные. Американская сторона не хотела отходить от текста плана, одобренного Москвой. Но украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и, в конечном итоге, были внесены кое-какие изменения", - следует из публикации.

Накануне Вашингтон и Киев провели консультации по американскому мирному плану, включающему 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал прошедшую встречу как "самую продуктивную" за все время конфликта.