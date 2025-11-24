Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 20:10
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Спорт
Спорт
Фигуристка Туктамышева решила завершить профессиональную карьеру
24 ноября 2025 / 18:15
Фигуристка Туктамышева решила завершить профессиональную карьеру
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Чемпионка мира и Европы 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. В октябре 2023 года она взяла паузу в карьере.

"Для каждого фигуриста фигурное катание - это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, сложные ситуации, но в карьере было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сегодня сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, без сожалений", - сказала фигуристка на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Туктамышева также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету 28-летней фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных мировых первенств.

