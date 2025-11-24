Стоимость газа на бирже в Европе опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м

Стоимость природного газа в Европе в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 24 ноября опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 12 июля прошлого года. Общее снижение с начала дня составляет порядка 3%.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $349 за 1 тыс. куб. м, или €29,28 за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Падение стоимости голубого топлива наблюдается в свете обсуждения "мирного плана" США по вопросам урегулирования на Украине.