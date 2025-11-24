Туск: в ЕС намерены договориться по российским активам до конца года

Лидеры стран Европейского союза решительно нацелены урегулировать вопрос с замороженными российскими активами до намеченного на декабрь саммита сообщества. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.

"Мы все полны решимости до декабрьского саммита ЕС урегулировать вопрос замороженных активов России", - сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на страницах канцелярии политика в соцсетях.

"Еще нет окончательного решения, все еще не сняты опасения некоторых европейских стран, однако мы сегодня намного ближе к решению, чтобы именно российские финансы, которые хранятся в Европе, использовались для поддержки Украины сейчас и во время ее восстановления", - подчеркнул премьер.

Ранее в понедельник в Луанде на полях саммита ЕС - Афросоюз состоялась неформальная встреча лидеров государств ЕС по Украине. Ее главной темой стал инициированный США план по урегулированию украинского конфликта.