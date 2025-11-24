Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
24 ноября 2025 / 18:58
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 135 военных, в зоне группировки "Запад" - до 230. В ходе действий группировок "Южной" и "Центр" потери ВСУ составили свыше 235 и более 425 военнослужащих соответственно. Кроме того, украинские войска потеряли до 245 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" и более 70 в зоне группировки "Днепр", указали в МО РФ.