Xinhua: лидеры КНР и США провели телефонный разговор
24 ноября 2025 / 19:16
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информировало агентство Xinhua.
Сообщается, что председатель КНР в ходе разговора отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном "в целом оставались стабильными", улучшившись после встречи в Пусане 30 октября.