Xinhua: лидеры КНР и США провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информировало агентство Xinhua.

Сообщается, что председатель КНР в ходе разговора отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном "в целом оставались стабильными", улучшившись после встречи в Пусане 30 октября.