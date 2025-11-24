Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 21:41
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Чекалиным продлили на полгода срок домашнего ареста FT: Зеленскому рекомендуют не ехать в США, чтобы не поссориться с Трампом
Москва
24 ноября 2025 / 21:41
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / США против КНР
Политика
Xinhua: лидеры КНР и США провели телефонный разговор
24 ноября 2025 / 19:16
Xinhua: лидеры КНР и США провели телефонный разговор
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информировало агентство Xinhua.

Сообщается, что председатель КНР в ходе разговора отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном "в целом оставались стабильными", улучшившись после встречи в Пусане 30 октября.

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:29
Чекалиным продлили на полгода срок домашнего ареста
20:14
FT: Зеленскому рекомендуют не ехать в США, чтобы не поссориться с Трампом
19:57
Си Цзиньпин: возвращение Тайваня - важная часть послевоенного порядка в мире
19:46
Рютте полагает, что план США по Украине требует доработки
19:29
Ушаков отметил, что доля рубля в расчетах России и Киргизии достигла 97%
19:16
Xinhua: лидеры КНР и США провели телефонный разговор
18:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
18:47
Туск: в ЕС намерены договориться по российским активам до конца года
18:30
Стоимость газа на бирже в Европе опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м
18:25
Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения