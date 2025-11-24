Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Ушаков отметил, что доля рубля в расчетах России и Киргизии достигла 97%
24 ноября 2025 / 19:29
Ушаков отметил, что доля рубля в расчетах России и Киргизии достигла 97%
© Александр Казаков / Офис прессы и информации Президента России/ТАСС

Доля рубля во взаимных расчетах России и Киргизии увеличилась до 97%. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"По итогам прошлого года двухсторонний товарооборот вырос на 13,6% до рекордных $4,1 млрд. В январе - сентябре 2025 года еще подрос на 17%", - отметил он. "Доля рубля в взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между иностранными компаниями от негативного воздействия внешних факторов", - указал представитель Кремля.

По его словам, Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии с долей во внешней торговле в республике 22,3%. "Наша страна является одним из крупнейших инвесторов в киргизскую экономику. Общий объем накопленных российских прямых капиталовложений составляет более $1,8 млрд, порядка $2 млрд", - подчеркнул Ушаков.

Он также обратил внимание, что количество компаний с российским капиталом в Киргизии составляет более 1,7 тыс. "Вместе с тем в России постоянно находится около 525 тыс. киргизских трудовых мигрантов, которые у нас трудятся. И сумма денежных переводов на родину от граждан Киргизии в 2024 году составила $2,8 млрд. Это 16% ВВП Киргизии", - указал помощник российского лидера.

В целом, Ушаков подчеркнул, что Киргизия является важным стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. "Наши отношения традиционно носят дружеский характер, поступательно развиваются на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заключил он, добавив, что в 2025 году Россия и Киргизия отметили 25-летие подписания декларации о вечной дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 

