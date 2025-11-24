Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Рютте полагает, что план США по Украине требует доработки
24 ноября 2025 / 19:46
Рютте полагает, что план США по Украине требует доработки
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС

Генсек НАТО Марк Рютте выразил мнение, что план США по урегулированию на Украине требует доработки, переговоры в этой связи будут продолжены. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

"Хорошо, что представлен план, который, как вы знаете, обсуждали в воскресенье в Женеве. Это была очень успешная встреча между Украиной и США. И они будут двигаться дальше. План нужно было доработать, отдельные элементы пришлось изменить, но в плане были и хорошие составляющие", - указал он. "И, думаю, именно это и происходит", - добавил генсек, имея в виду внесение изменений в план.

"Я не стану комментировать каждый из пунктов плана, особенно потому, что его сейчас обсуждают. В плане много хороших составляющих, некоторые составляющие требуют улучшения", - сказал Рютте. Он подчеркнул, что план должен гарантировать безопасность Украины. Относительно этого "переговоры будут продолжены", сказал он. "Конечно, отдельно от этого также будут обсуждать пункты, касающиеся ЕС и НАТО", - отметил генсек альянса.

По данным западных СМИ, первоначальная версия американского "мирного плана" подразумевала отказ Украины от присоединения к НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета России над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену санкций против РФ.

