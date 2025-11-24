Си Цзиньпин: возвращение Тайваня - важная часть послевоенного порядка в мире

Пекин и Вашингтон должны защищать результаты победы во Второй мировой войне, возвращение Тайваня для Китая является важной частью послевоенного международного порядка. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Xinhua.

"Возвращение Тайваня в состав Китая является важной частью послевоенного международного порядка. Китай и США бок о бок сражались против фашизма и милитаризма, теперь они должны совместно отстаивать результаты победы во Второй мировой войне", - подчеркнул он.