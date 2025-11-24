FT: Зеленскому рекомендуют не ехать в США, чтобы не поссориться с Трампом

В окружении Владимира Зеленского выступают против его возможной поездки в США для обсуждения с американским президентом Дональдом Трампом итоговой версии мирных предложений по Украине, пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечается, дискуссии велись относительно того, что Трамп может принять Зеленского с целью закрепить договоренности. Ранее сам глава Белого дома называл 27 ноября крайним сроком для Киева согласовать условия мирного плана. Однако, по данным FT, некоторые члены окружения Зеленского рекомендовали ему "остаться в Киеве и не рисковать получить новое обострение отношений с Трампом, которое может пустить под откос достигнутый на выходных прогресс". Вместе с тем издание признает, что пока нет ясности, хочет ли американский лидер, чтобы Зеленский подписывал соглашение.

На прошлой неделе стало известно, что США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

В минувшее воскресенье США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал прошедшую встречу как "самую продуктивную" за все время конфликта.

Согласно данным агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из инициированного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не согласована.