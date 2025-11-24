Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Чекалиным продлили на полгода срок домашнего ареста
24 ноября 2025 / 20:29
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Гагаринский суд Москвы продлил на шесть месяцев меру пресечения в виде домашнего ареста блогерам Валерии и Артему Чекалиным в рамках уголовного дела о выводе денежных средств за рубеж, сообщает ТАСС.

Чекалины обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Согласно материалам следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины вместе с соучастниками в составе организованной группы при продаже через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более чем 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные данные об основаниях, целях и назначении перевода. 

