Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 23:13
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Трамп принял приглашение посетить Пекин в апреле Путин поздравил россиянок с победой на командном ЧМ по шахматам
Москва
24 ноября 2025 / 23:13
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Bloomberg рассказало, какой пункт исключили из мирного плана США
24 ноября 2025 / 20:46
Bloomberg рассказало, какой пункт исключили из мирного плана США
© Егор Алеев/ ТАСС

Из последней версии проекта мирного плана США был исключен пункт о выделении порядка $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины. Об этом со ссылкой на европейских чиновников передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, удаление этого положения вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Изначально предложение предполагало, что Соединенные Штаты получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

Государства Евросоюза пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных активов РФ. Большая их часть - немногим более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий не раз выступал против их экспроприации, подчеркивая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. 

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Трамп принял приглашение посетить Пекин в апреле
20:59
Путин поздравил россиянок с победой на командном ЧМ по шахматам
20:46
Bloomberg рассказало, какой пункт исключили из мирного плана США
20:29
Чекалиным продлили на полгода срок домашнего ареста
20:14
FT: Зеленскому рекомендуют не ехать в США, чтобы не поссориться с Трампом
19:57
Си Цзиньпин: возвращение Тайваня - важная часть послевоенного порядка в мире
19:46
Рютте полагает, что план США по Украине требует доработки
19:29
Ушаков отметил, что доля рубля в расчетах России и Киргизии достигла 97%
19:16
Xinhua: лидеры КНР и США провели телефонный разговор
18:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения