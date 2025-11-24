Bloomberg рассказало, какой пункт исключили из мирного плана США

Из последней версии проекта мирного плана США был исключен пункт о выделении порядка $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины. Об этом со ссылкой на европейских чиновников передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, удаление этого положения вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Изначально предложение предполагало, что Соединенные Штаты получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

Государства Евросоюза пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных активов РФ. Большая их часть - немногим более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий не раз выступал против их экспроприации, подчеркивая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.