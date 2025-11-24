Путин поздравил россиянок с победой на командном ЧМ по шахматам

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александру Горячкину, Екатерину Лагно, Полину Шувалову, Лею Гарифуллину, Ольгу Гирю и Анну Шухман с победой на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин 2025 года в Линаресе (Испания).

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой", - следует из текста телеграммы, размещенного на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на серьезную, ощутимую поддержку, оказанную спортсменкам тренерами, Федерацией шахмат России и многочисленными болельщиками. Он также пожелал женской сборной новых спортивных достижений и всего самого доброго.

В финале командного мирового первенства россиянки выиграли у сборной Азербайджана.