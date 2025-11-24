Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Политика
Трамп принял приглашение посетить Пекин в апреле
24 ноября 2025 / 21:17
© AP Photo/ Хосе Луис Магана/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином принял его приглашение посетить Китай в апреле 2026 года.
По его словам, был достигнут "значительный прогресс" применительно к реализации договоренностей между США и КНР.
"Теперь мы можем сфокусироваться на более общих вопросах. В связи с этим председатель Си Цзиньпин пригласил меня посетить Пекин апреле, и я согласился, и в ответ на это он будет моим гостем в рамках государственного визита позднее в 2026 году", - отметил американский лидер.