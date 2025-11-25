Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ДЕНИС НОВОСЕЛЬЦЕВ: «Я ХОТЕЛ БЫ СОЗДАТЬ «КЛАССНЫЙ ТЕАТР»

Накануне официального открытия Всероссийского театрального фестиваля «Школьная классика» генеральный директор и продюсер Денис Новосельцев выступил на радио «Культура»  и радио «Говорит Москва», где поделился историей появления фестиваля и планами о создании нового «Классного театра».

«Фестиваль «Школьная классика»  - это моя дипломная работа в Высшей школе сценических искусств. И когда я ее писал, мы запустили Первый сезон фестиваля – цикл спектаклей по произведениям школьной программы. Пару лет назад я загорелся идеей создания «Классного театра», а фестиваль – часть масштабного замысла. В нашем театре будут свои спектакли – и по школьным произведениям, и по современной драматургии, затрагивающей актуальную молодежную проблематику. Наша главная задача – придумать свой особый ход. Сегодня мы активно общаемся с педагогическими колледжами, педагогами школ, ассоциацией педагогов Москвы. По сути, мы растим свою аудиторию, взаимодействуя со школьниками всех возрастов. Сейчас я уже понимаю, каким должен быть спектакль для современного школьника, который листает Reels, shorts, клипы VK, TikTok. Сегодняшний  ребенок  - визуал, у него клиповое мышление, и мы должны учитывать это при создании репертуара…», - рассказал Денис Новосельцев.

Напомним, что 26 октября в Московском Дворце пионеров состоялось официальное открытие VIII Всероссийского театрального фестиваля «ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА» спектаклем «Гроза» Академического театра драмы имени Виктора Савина из г.Сыктывкара.

Фестиваль проводится с 2015 года и создан для приобщения школьников к классической литературе средствами визуальной театральной культуры. В этом сезоне он продлится до апреля 2026 г. 

