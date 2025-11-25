Комплексы вооружений "Орешник", "Посейдон" и "Буревестник" обеспечивают безопасность России на долгие годы вперед. Уверенность в этом выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "МК".

"Нам есть чем жестко и серьезно ответить на современные вызовы. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и ее граждан на долгие годы вперед. Представьте, что бы было, если бы наш президент, начиная со своего первого дня у власти, не стал бы заниматься укреплением безопасности", - указала она.

Матвиенко также подчеркнула, что нынешней России не страшны никакие пакеты санкций. Страна "монолитна изнутри", в ней есть волевая власть, развитая экономика с устойчивой финансовой системой, лучшая армия в мире и мощнейший военно-промышленный комплекс, заключила она.