Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, который предполагает выплату ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Об этом со ссылкой на документ, переданный на заключение в правительство РФ, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", предусматривающие предоставление права на выплаты неработающим матерям либо отцам, опекунам и иным законным представителям, воспитывающим двух и более детей. Пособие будет начисляться со дня рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком возраста семи лет, при этом оно не будет зависеть от наличия других государственных пособий.

Кроме того, законопроектом предлагается определить, что размер пособия для указанной категории родителей не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который на 25 ноября составляет 22 440 рублей. Выплата будет осуществляться из средств федерального бюджета Фондом пенсионного и социального страхования РФ, как и другие аналогичные пособия.

Ожидается, что реализация проекта закона будет способствовать формированию благоприятных условий с целью укрепления института семьи и обеспечения достойного уровня жизни подрастающего поколения.