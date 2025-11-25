Суд признал Тимура Иванова банкротом

Арбитражный суд Москвы признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова банкротом и начал процедуру реализации его имущества. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

"Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПСБ, признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд постановил также реализовать московскую квартиру Иванова в счет погашения долга. Кроме того, экс-замминистра должен выплатить госпошлину в размере 100 тыс. рублей.

Некоторое время назад ПСБ подал иск в Арбитражный суд Москвы о запуске процедуры банкротства Тимура Иванова. Как заявил его адвокат Денис Балуев, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи.

Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться. После расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был приобретен дом с участком в деревне Раздоры.