25 ноября 2025 / 13:03
Суд признал Тимура Иванова банкротом
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Общество
Суд признал Тимура Иванова банкротом
25 ноября 2025 / 10:57
Суд признал Тимура Иванова банкротом
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Арбитражный суд Москвы признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова банкротом и начал процедуру реализации его имущества. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

"Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПСБ, признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд постановил также реализовать московскую квартиру Иванова в счет погашения долга. Кроме того, экс-замминистра должен выплатить госпошлину в размере 100 тыс. рублей. 

Некоторое время назад ПСБ подал иск в Арбитражный суд Москвы о запуске процедуры банкротства Тимура Иванова. Как заявил его адвокат Денис Балуев, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи.

Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться. После расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был приобретен дом с участком в деревне Раздоры.

Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
