24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Безопасность
Макрон: "коалиция желающих" не планирует размещать войска на фронте на Украине
25 ноября 2025 / 11:20
Макрон: "коалиция желающих" не планирует размещать войска на фронте на Украине
© Sarah Meyssonnier/ Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что так называемая коалиция желающих планирует после завершения конфликта разместить свои силы "на второй линии, вдали от фронта".

"Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, так как это не наша задача", - отметил он в эфире радиостанции RTL.

Макрон уточнил, что одним из вариантов может стать размещение "на запасных площадках в Киеве и Одессе". "Есть элемент конфиденциальности, все устроено более сложно, силы для подстраховки находятся на этапе формирования", - указал он.

По его словам, "британские, французские и турецкие солдаты после подписания мира, то есть не в контексте войны, будут находиться на месте, чтобы обеспечить обучение и безопасность".

Ранее французский лидер информировал о том, что на 25 ноября намечено совещание "коалиции желающих" в формате видеоконференции.

Некоторое время назад министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание, что большинство европейских столиц сегодня составляют костяк так называемой коалиции желающих, которая стремится лишь к одному - чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения военных стран НАТО на Украине. 

