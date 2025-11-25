Американский план урегулирования конфликта на Украине верстался в соответствии с пониманиями, достигнутыми на саммите в Анкоридже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Настанет черед, и мы этим предметно займемся", - сказал он, отметив, что полученный "набросок американской стороны" предметно не обсуждался. Вместе с тем план верстался в том числе в соответствии с пониманиями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, добавил представитель Кремля. "Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа", - указал Песков.

"Сейчас единственное, что есть субстантивное, - это проект президента США Дональда Трампа", - подчеркнул он. "Мы думаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Согласно имеющимся данным, план США включает 28 пунктов. По информации западных СМИ, США и другие страны должны признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Украина получит гарантии безопасности США и Европы. Кроме того, план предусматривает отмену антироссийских санкций и создание демилитаризованной зоны.