Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
25 ноября 2025 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии 25 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,67% и торговались на уровне 2 672,65 и 1 066,83 пункта соответственно. Курс юаня рос на 1,1 копейки и находился на отметке в 11,024 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 671,18 пункта (+0,62%), индекс РТС составлял 1 066,24 пункта (+0,62%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост до 11,054 рубля (+4,1 копейки).