Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 14:30
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Патриарх Кирилл назвал "большой ошибкой" противопоставление христианства патриотизму Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией
Москва
25 ноября 2025 / 14:30
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Матвиенко: в России не планируют вводить ответственность за тунеядство
25 ноября 2025 / 12:16
Матвиенко: в России не планируют вводить ответственность за тунеядство
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В России не будут вводить ответственность за тунеядство для неработающих граждан, вместе с тем для данной категории населения нужно сформировать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "МК".

"Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые не несут никаких обязательств перед обществом. Вот с этой категорией нужно работать. Не хочешь работать - твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов - пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не будет. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы введем для этой категории механизм участия в системе ОМС", - указала она.

В качестве примера председатель СФ привела неработающих граждан, которые ездят на "Мерседесах", имеют скрытые доходы, и при этом не делают взносы в систему ОМС. "Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а на бумаге показывает, что за 10 тысяч", - указала она.

По ее словам, налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан и выводить их из теневой экономики. "В обществе должна быть справедливость", - добавила Матвиенко.

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Патриарх Кирилл назвал "большой ошибкой" противопоставление христианства патриотизму
12:44
Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией
12:30
ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
12:16
Матвиенко: в России не планируют вводить ответственность за тунеядство
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:38
Песков отметил, что набросок плана США по Украине "соответствует духу Анкориджа"
11:20
Макрон: "коалиция желающих" не планирует размещать войска на фронте на Украине
10:57
Суд признал Тимура Иванова банкротом
10:41
ЛДПР предлагает ввести "родительскую зарплату" для безработных с детьми
10:17
Матвиенко заявила, что "Орешник" гарантирует безопасность РФ на годы вперед
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения