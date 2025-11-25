Матвиенко: в России не планируют вводить ответственность за тунеядство

В России не будут вводить ответственность за тунеядство для неработающих граждан, вместе с тем для данной категории населения нужно сформировать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "МК".

"Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые не несут никаких обязательств перед обществом. Вот с этой категорией нужно работать. Не хочешь работать - твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов - пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не будет. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы введем для этой категории механизм участия в системе ОМС", - указала она.

В качестве примера председатель СФ привела неработающих граждан, которые ездят на "Мерседесах", имеют скрытые доходы, и при этом не делают взносы в систему ОМС. "Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а на бумаге показывает, что за 10 тысяч", - указала она.

По ее словам, налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан и выводить их из теневой экономики. "В обществе должна быть справедливость", - добавила Матвиенко.