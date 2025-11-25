Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Безопасность
ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
25 ноября 2025 / 12:30
© Алексей Коновалов/ТАСС
Российские войска освободили Иванополье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что подразделениями "Южной группировки войск в ходе решительных действий" был освобожден населенный пункт Иванополье в ДНР.