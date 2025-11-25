ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР

Российские войска освободили Иванополье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделениями "Южной группировки войск в ходе решительных действий" был освобожден населенный пункт Иванополье в ДНР.