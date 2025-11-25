Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией

Финляндия строит забор в метре от границы с Россией. Об этом информировала телерадиокомпания Yle, ссылаясь на представителя погранслужбы республики.

Сообщается, что через каждые несколько десятков метров на заграждениях будут размещены камеры, которые позволят "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе".

По данным агентства, в Лапландии, располагающейся на севере республики, забор почти готов. Приемка работ намечена на 9 декабря. Предполагается, что заграждение будет возведено к лету 2026 года.

Протяженность границы между Финляндией и Россией составляет свыше 1,3 тыс. км. Как отмечает Yle, власти республики не смогут построить забор по всей ее длине из-за нехватки финансирования, так как на один километр Финляндия тратит порядка 1,8 млн евро. Ожидается, что общая длина заграждений составит более 200 км, а стоимость проекта оценивается примерно в 362 млн евро.

В июне 2022 года МВД Финляндии заявило о планах правительства установить заграждения в районах на границе с Россией с целью противостояния "угрозам гибридного характера".