Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 14:31
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Патриарх Кирилл назвал "большой ошибкой" противопоставление христианства патриотизму Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией
Москва
25 ноября 2025 / 14:31
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией
25 ноября 2025 / 12:44
Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией
© Петр Ковалев/ ТАСС

Финляндия строит забор в метре от границы с Россией. Об этом информировала телерадиокомпания Yle, ссылаясь на представителя погранслужбы республики.

Сообщается, что через каждые несколько десятков метров на заграждениях будут размещены камеры, которые позволят "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе".

По данным агентства, в Лапландии, располагающейся на севере республики, забор почти готов. Приемка работ намечена на 9 декабря. Предполагается, что заграждение будет возведено к лету 2026 года.

Протяженность границы между Финляндией и Россией составляет свыше 1,3 тыс. км. Как отмечает Yle, власти республики не смогут построить забор по всей ее длине из-за нехватки финансирования, так как на один километр Финляндия тратит порядка 1,8 млн евро. Ожидается, что общая длина заграждений составит более 200 км, а стоимость проекта оценивается примерно в 362 млн евро.

В июне 2022 года МВД Финляндии заявило о планах правительства установить заграждения в районах на границе с Россией с целью противостояния "угрозам гибридного характера". 

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Патриарх Кирилл назвал "большой ошибкой" противопоставление христианства патриотизму
12:44
Yle: Финляндия возводит заграждения в метре от границы с Россией
12:30
ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
12:16
Матвиенко: в России не планируют вводить ответственность за тунеядство
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:38
Песков отметил, что набросок плана США по Украине "соответствует духу Анкориджа"
11:20
Макрон: "коалиция желающих" не планирует размещать войска на фронте на Украине
10:57
Суд признал Тимура Иванова банкротом
10:41
ЛДПР предлагает ввести "родительскую зарплату" для безработных с детьми
10:17
Матвиенко заявила, что "Орешник" гарантирует безопасность РФ на годы вперед
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения