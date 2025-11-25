Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Общество
Патриарх Кирилл назвал "большой ошибкой" противопоставление христианства патриотизму
25 ноября 2025 / 12:59
© Михаил Синицын/ ТАСС

Противопоставление христианства патриотизму является "большой ошибкой", любовь к Отечеству является проявлением любви к ближнему. На это обратил внимание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе церемонии открытия V съезда Общества русской словесности, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Большую ошибку совершают те, кто нарочито противопоставляет христианство патриотизму, заявляя о якобы правильности равнодушного отношения христиан к устроению земного бытия и вместе с тем забывая предупреждение Спасителя о том, что неверный в малом, неверен и во многом. Любовь к земному Отечеству и к своему народу - это одно из важнейших проявлений любви к ближнему, к которому призывает нас Христос. Главное только, чтобы любовь к Родине не заслоняла любви к Богу", - отметил он.

Патриарх, также являющийся председателем Общества русской словесности, подчеркнул, что в русском патриотизме "есть нечто большее, чем просто любовь к Отечеству". "Это не просто любовь к отеческим городам, по выражению Александра Сергеевича Пушкина, но еще и любовь к Церкви и к нашей православной вере, созидавшей национальный характер и культуру, любовь к тем ценностям, которые помогли сохранить русскому народу самого себя, несмотря на суровые внешние и внутренние испытания", - указал он.

Вместе с тем, по словам предстоятеля РПЦ, несмотря на то, что в "определенный период нашей недавней жизни любовь к Родине всячески поощрялась, а любовь к Богу была запрещена", "церковь во все времена свидетельствовала о важности защиты родной страны". 

