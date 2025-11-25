Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Российские военнослужащие в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Поражены объекты ВПК, энергетики и места хранения беспилотников, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ночь на 25 ноября ВС РФ нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности" морского, наземного и воздушного базирования, в числе которого гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", ударные БПЛА, по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотников дальнего действия.

Цели удара были достигнуты, все заданные объекты были поражены, указали в российском оборонном ведомстве.