24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
25 ноября 2025 / 13:15
Российские ВС нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские военнослужащие в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Поражены объекты ВПК, энергетики и места хранения беспилотников, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ночь на 25 ноября ВС РФ нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности" морского, наземного и воздушного базирования, в числе которого гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", ударные БПЛА, по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотников дальнего действия.

Цели удара были достигнуты, все заданные объекты были поражены, указали в российском оборонном ведомстве.

