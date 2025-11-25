Цена золота поднималась выше $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превышала $4 150 за тройскую унцию впервые с 14 ноября текущего года.

По состоянию на 05:50 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,41% и торговалась на уровне $4 152 за тройскую унцию. К 07:00 мск цена на драгметалл замедлила рост и находилась на отметке в $4 140,4 за унцию (+1,13%), свидетельствуют данные площадки.