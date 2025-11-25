Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
24 ноября 2025 / 10:54
Политика
Лавров: России передан план Трампа по Украине по неофициальным каналам
25 ноября 2025 / 13:45
© Артем Геодакян/ ТАСС

Россия получила план президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистами.

"У нас он есть, получен по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали. Но мы готовы, разумеется, как заявил президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов требует прояснения", - отметил он. "Пока мы от американских коллег не получили той версии, о которой спекулируют СМИ", - указал министр.

"Те, кто занимаются вот такой мегафонной дипломатией, безусловно, далеко не благовидные цели преследуют. Серьезные дипломаты обсуждают такого рода вещи конфиденциально до той поры, пока не будет достигнута окончательная договоренность", - сказал он.

США и Украина 23 ноября в Женеве провели консультации по плану Вашингтона, включающему 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ информировали о том, что Вашингтону и Киеву не удалось согласовать большую часть плана.

