Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Huawei представила линейку смартфонов Mate80 с функцией 3D-распознавания лица
25 ноября 2025 / 13:59
Китайская компания Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Mate80 с функцией трехмерного распознавания лица. Об этом информировал разработчик в ходе онлайн-презентации своих новинок.

Камеры Mate80 базируются на технологии Time-of-Flight, позволяющей оценить расстояние от экрана до конкретных точек наблюдения. Это позволит пользователям безопасно входить в свою учетную запись Huawei и осуществлять оплату сканированием лица.

Все смартфоны Mate80 получили основной модуль камеры с разрешением 50 мегапикселей. В продвинутой и топовой версиях улучшены возможности фотоувеличения. В линейке Mate80 впервые применяется новейшая операционная система HarmonyOS6. 

Стоимость базовой модели Mate80 начинается от 4 699 юаней ($662), продвинутой версии Mate80 Pro - от 5 999 юаней ($845), топовой Mate80 Pro Max - от 7 999 юаней ($1126).

