ЛДПР призвала объявить амнистию по случаю Дня матери

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для женщин по случаю Дня матери, сообщает ТАСС.

Согласно документу, от наказания предлагается освободить женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение свободы и имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин, женщин старше 60 лет, инвалидов I-II групп, жен инвалидов боевых действий и одиноких матерей, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества.

Вместе с тем освобождение предусмотрено для женщин, отбывших часть срока наказания: не менее одной трети при приговоре до пяти лет и не менее половины - при наказании от 5 до 10 лет. Кроме того, под амнистию подпадают условно осужденные, женщины, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности на срок до пяти лет, и лица, получившие наказания, не связанные с лишением свободы.

Отдельным пунктом предлагается прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве, если обвиняемые женщины имеют несовершеннолетних детей, беременны или старше 55 лет, а максимальная санкция по делу не превышает 5 лет либо не предусматривает лишение свободы. При этом амнистия не распространяется на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. В этом году праздник приходится на 30 ноября.