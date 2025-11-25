Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Политика
Маск назвал Reuters худшим агентством из-за публикации о расформировании DOGE
25 ноября 2025 / 14:30
Маск назвал Reuters худшим агентством из-за публикации о расформировании DOGE
© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство Reuters худшим.

"Reuters - худшие", - указал он в соцсети X, комментируя пост, где сообщение агентства о прекращении существования Ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), которое ранее курировал бизнесмен, назвали фейком.

Ранее Reuters со ссылкой на главу управления кадровой службы американского правительства Скотта Купора информировало о том, что DOGE было расформировано за восемь месяцев до окончания срока полномочий. По данным агентства, американская Служба по управлению персоналом взяла на себя многие функции этого ведомства.

Вскоре после инаугурации президент США Дональд Трамп анонсировал ряд мер по сокращению госаппарата и борьбе с бюрократией. Он в том числе поручил Маску курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства. 

