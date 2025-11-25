Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Лавров надеется, что США сообщат России итоги консультаций с Украиной и ЕС
25 ноября 2025 / 14:47
Россия не торопит США с переговорным процессом по Украине, но рассчитывает, что американская сторона уведомит ее об итогах консультаций с Киевом и ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию западных СМИ о том, что в ОАЭ сейчас якобы проходит российско-американская встреча по Украине.

"Мы не торопим наших американских коллег. Мы ждали очень долго после Анкориджа, разговаривали с ними, просто напоминали, что мы сохраняем приверженность тем пониманиям", - указал министр при общении с журналистами.

"И хорошо, что они наконец, выдвинув свою вот этот план Дональда Трампа, подтвердили приверженность понимания Анкориджа. Насколько они будут отстаивать эту свою позицию и насколько они смогут противодействовать попыткам сбить их с верного пути, нам пока не известно", - отметил глава российской дипломатии.

"Рассчитываем, что когда США сочтут свои консультации с украинским режимом и с европейцами завершенными, они нас проинформируют", - подчеркнул он, выразив надежду, что "это будет в обозримой перспективе, в ближайшее время". 

