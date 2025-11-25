Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Экономика
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают, что запрет скидок повлечет рост цен
25 ноября 2025 / 14:59
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают, что запрет скидок повлечет рост цен
© Сергей Булкин/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, практически 80% опрошенных россиян считают, что предложение банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки повлечет за собой рост цен. 

"Большинство респондентов полагают, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, почти две трети граждан (64%) воспринимают инициативу как несправедливую. По мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий.

По оценкам аналитиков, любые нововведения в сфере онлайн-торговли затронут большое число россиян: 7 из 10 с разной периодичностью делают там покупки.

Подчеркивается, что запрет скидок на маркетплейсах воспринимается как удар по потребителю. "Инициатива банков воспринимается как шаг в интересах крупных игроков, который может разрушить привычный баланс в одной из самых важных и привычных потребительских сфер", - указывают эксперты.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. российских граждан старше 18 лет.

