Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 4 дальних ракеты "Нептун" и 419 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 247 танков и других боевых бронемашин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц специальной военной автомобильной техники.