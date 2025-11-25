Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Политика
Краснов: строгие меры к судьям-нарушителям призваны защитить судебную систему
25 ноября 2025 / 15:31
Краснов: строгие меры к судьям-нарушителям призваны защитить судебную систему
© Верховный суд РФ/ ТАСС

Жесткие меры в отношении судей, допустивших коррупционные нарушения или нарушения профессиональной этики, представляют собой инструмент защиты судебной системы. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, который впервые принял участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"Должна оставиться принципиальной позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи", - сказал он, выступая на заседании ВККС по видеосвязи.

"Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию. Строгие меры - это не самоцель, а инструмент защиты системы, сохранения доверия общества и поддержания высокой планки профессиональных стандартов", - констатировал Краснов, добавив, что работа ВККС в этой части демонстрирует последовательность и принципиальность.

"Рассчитываю, что так будет и впредь", - подчеркнул он.

Глава высшей судебной инстанции также акцентировал внимание, что "в современных условиях перед судебной системой стоят особые задачи" и общество предъявляет к правосудию повышенные требования. "Запросы граждан на справедливость становятся более прямыми и категоричными. В такой ситуации именно Высшая квалификационная коллегия судей РФ должна оставаться тем органом, который обеспечивает качество, прозрачность и доверие к судебной власти", - заключил он. 

