Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине

Безопасность
Безопасность
Макрон выступил против ограничения численности ВСУ
25 ноября 2025 / 15:45
Макрон выступил против ограничения численности ВСУ
© Ludovic Marin, Pool Photo via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против ограничения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Главной гарантией безопасности является регенерация украинской армии. Первое, что требуется для защиты Украины, - это ее собственная армия. Поэтому все дискуссии последних дней в Женеве были посвящены тому, чтобы не ограничивать численность ВСУ", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

По словам французского лидера, "Россия одержима идеей сокращения украинской армии, это проявилось еще на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, когда она заявляла, что украинская армия не должна превышать 50-60 тыс. человек".

Он считает, что в вопросе численности армии Украине "не нужно устанавливать лимиты". Усилия Европы ориентированы на ее обучение, оснащение и способность к развертыванию в предстоящие месяцы и годы, указал Макрон.

По данным западных СМИ, первоначальная версия плана США подразумевала отказ Украины от членства в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, государственный статус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену санкций против России. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале подготовки ответных инициатив. 

