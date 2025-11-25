Макрон выступил против ограничения численности ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против ограничения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Главной гарантией безопасности является регенерация украинской армии. Первое, что требуется для защиты Украины, - это ее собственная армия. Поэтому все дискуссии последних дней в Женеве были посвящены тому, чтобы не ограничивать численность ВСУ", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

По словам французского лидера, "Россия одержима идеей сокращения украинской армии, это проявилось еще на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, когда она заявляла, что украинская армия не должна превышать 50-60 тыс. человек".

Он считает, что в вопросе численности армии Украине "не нужно устанавливать лимиты". Усилия Европы ориентированы на ее обучение, оснащение и способность к развертыванию в предстоящие месяцы и годы, указал Макрон.

По данным западных СМИ, первоначальная версия плана США подразумевала отказ Украины от членства в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, государственный статус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену санкций против России. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале подготовки ответных инициатив.