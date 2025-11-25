TNI: Россия опережает США в новой космической гонке

Проект создания Российской орбитальной станции (РОС) свидетельствует о превосходстве России над США в новой космической гонке. Соответствующую точку зрения изложил колумнист журнала The National Interest (TNI) Брэндон Уайхэрт.

"Сам факт того, что Москва говорит о настолько сжатых сроках, должен послужить сигналом тревоги для Вашингтона, который, по всей видимости, совершенно не понимает, что участвует в новой космической гонке - не говоря уже о том, что он в ней проигрывает", - следует из публикации.

Уайхэрт также обратил внимание, что РФ успешно выдержала санкции со стороны Запада, что позволило ей без помех работать над столь амбициозными проектами.

Утвержденный генеральный график Роскосмоса предусматривает, что развертывание РОС на околополярной орбите состоится в период с 2027 по 2033 годы.