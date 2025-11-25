Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 19:05
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Москва
25 ноября 2025 / 19:05
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Русский космос / Многополярный мир
Технологии
TNI: Россия опережает США в новой космической гонке
25 ноября 2025 / 15:59
TNI: Россия опережает США в новой космической гонке
© Олег Артемьев/ ТАСС, архив

Проект создания Российской орбитальной станции (РОС) свидетельствует о превосходстве России над США в новой космической гонке. Соответствующую точку зрения изложил колумнист журнала The National Interest (TNI) Брэндон Уайхэрт.

"Сам факт того, что Москва говорит о настолько сжатых сроках, должен послужить сигналом тревоги для Вашингтона, который, по всей видимости, совершенно не понимает, что участвует в новой космической гонке - не говоря уже о том, что он в ней проигрывает", - следует из публикации.

Уайхэрт также обратил внимание, что РФ успешно выдержала санкции со стороны Запада, что позволило ей без помех работать над столь амбициозными проектами.

Утвержденный генеральный график Роскосмоса предусматривает, что развертывание РОС на околополярной орбите состоится в период с 2027 по 2033 годы. 

Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Президент РФ прибыл в Киргизию с государственным визитом
15:59
TNI: Россия опережает США в новой космической гонке
15:45
Макрон выступил против ограничения численности ВСУ
15:31
Краснов: строгие меры к судьям-нарушителям призваны защитить судебную систему
15:14
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 4 дальних ракеты "Нептун" и 419 БПЛА ВСУ
14:59
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают, что запрет скидок повлечет рост цен
14:47
Лавров надеется, что США сообщат России итоги консультаций с Украиной и ЕС
14:30
Маск назвал Reuters худшим агентством из-за публикации о расформировании DOGE
14:15
ЛДПР призвала объявить амнистию по случаю Дня матери
13:59
Huawei представила линейку смартфонов Mate80 с функцией 3D-распознавания лица
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения