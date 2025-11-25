Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
25 ноября 2025 / 18:18
25 ноября 2025 / 17:58
24 ноября 2025 / 14:23
Президент РФ прибыл в Киргизию с государственным визитом
25 ноября 2025 / 16:17
Президент РФ прибыл в Киргизию с государственным визитом
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек с государственным визитом. Глава российского государства будет работать в киргизской столице с 25 по 27 ноября.

В честь прибытия высокопоставленного гостя в аэропорту Манас была организована торжественная встреча: подняты государственные флаги, выстроен почетный караул. У трапа "борта номер один" Путина встретил лично президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что госвизит начнется с мемориальной церемонии. Лидеры двух стран возложат венки к Вечному Огню на площади Победы. После этого Путина и Жапарова ждет неформальный ужин.

Следующий день будет посвящен протокольным мероприятиям, пройдут российско-киргизские переговоры. Кроме того, у президента РФ запланирована двусторонняя встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Вместе с тем 27 ноября Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и традиционно пообщается с журналистами кремлевского пула. 

