Павел Александров, международный обозреватель

После появления т.н. «Плана Трампа» из 28 пунктов о том, как следует завершить войну на Украине, нельзя было не обратить внимания на активность немецкого канцлера Мерца, который первым из изрядно шокированных этим документом европейских русофобов дозвонился до президента США. Немецкие СМИ тут же откликнулись оптимистичными сообщениями, в которых подчеркивалось, что обмен мнениями между Мерцом и Трампом был «в высшей степени конструктивным», т.е. существуют реальные перспективы так «отредактировать» намерения заокеанского куратора, чтобы план Трампа стал отвечать, в первую очередь, интересам Украины, Евросоюза и НАТО, а не России.

Впрочем, о России в Европе нынче принято вспоминать лишь как об «агрессоре», который заслуживает только «стратегического поражения на поле боя», а если речь заходит о гарантиях безопасности, то только для Киева и Европы. Про гарантии безопасности для Москвы нынешняя «цивилизованная» Европа уже давно даже не упоминает. Обращает на себя внимание, что вся дискуссия по поводу «Плана Трампа» ведется европейскими лидерами при активном участии СМИ, а сам этот план – ни в полном его варианте, ни в сокращенном на встрече в Женеве – официально в Кремль передан не был.

Конечно, если европейцы гарантировали режиму Зеленского в этих 19-ти пунктах и самостоятельность Киева в определении размера своих вооруженных сил, и перспективу вступления Украины в НАТО, и заморозку боевых действий по актуальной линии соприкосновения, то вероятнее всего Зеленский будет готов подписать его до Дня Благодарения, до четверга, как изначально требовал Дональд Трамп. Однако абсолютно невероятно, что с такой версией согласится Москва, вооруженные силы которой изо дня в день продолжают свое успешное наступление, громя подразделения нацистского режима.

В этой ситуации канцлер Мерц, похоже, стал первым в когорте европейских русофобов, у кого в мозгу наметилось кратковременное просветление. И те, которые только-только оправились от первоначального шока, вызванного 28-ю пунктами «Плана Трампа», а затем испытали эйфорию после предпринятой в Женеве его «чистки» согласно представлениям Киева и Брюсселя, услышали полные пессимизма слова Фридриха Мерца о том, что «быстрого мира на Украине не будет». Об этом канцлер ФРГ заявил в кулуарах саммита «ЕС - Африка» в столице Анголы Луанде.

При этом, как отмечают немецкие СМИ, после консультации с главами других европейских государств Фридрих Мерц дал ясно понять, что никакого прорыва в переговорах по конфликту на Украине он на этой неделе не ожидает. В этой связи приводятся слова немецкого лидера о том, что «за столом переговоров должна быть Россия». Иначе никаких подвижек в мирном процессе не будет, а без них не будет и мира на Украине, считает Мерц. Попутно канцлер ФРГ отметил, что первоначально предложенный правительством США документ удалось «в значительной степени модифицировать и в настоящее время он находится в стадии согласования, чтобы была отражена совместная позиция США, европейцев и Украины».

Канцлер также указал: «Мы едины во мнении, что хотим скорейшего прекращения боевых действий и мира на Украине, а также безопасности для Европы». Как видим, минутного просветления в голове Мерца для того, чтобы вспомнить об интересах России и гарантиях для ее безопасности, не хватило. Русофобскую позицию политических элит Европы подчеркнула в Луанде и озабоченная поиском вариантов воровства замороженных активов России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула необходимость «продолжения совместных усилий по сохранению в центре внимания благополучия Украины, т.к. речь идет о безопасности Европы сейчас и в будущем».

По ее мнению, «центральным моментом переговоров должны быть территориальная целостность и уважение суверенитета Украины, а решения по поводу своих вооруженных сил может принимать только сама Украина». Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил при этом, что важными направлениями деятельности Евросоюза являются дальнейшие санкции против России и решение вопроса по поводу замороженных в Европе активов Центробанка РФ. Таким образом, вполне очевидно, что слова Мерца о необходимости участия России в переговорах никакой серьезной почвы под собой не имеют, а вся эта помешанная на ненависти к нашей стране русофобская компания по-прежнему одержима одной целью, как это уже было неоднократно ими озвучено, - нанести России стратегическое поражение на поле боя.