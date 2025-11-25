Если американский план урегулирования украинского конфликта будет в каком-то виде принят, на Украине состоятся выборы президента. Зеленский не сможет на них победить, но он сможет объявить себя победителем. Правда, при условии, что с этим согласится Запад целиком – и европейцы, и американцы, и, что с этим согласятся украинские военные. Украинские выборы, если они будут, скорее можно будет назвать схваткой под ковром за власть. То, что в стране, где правит военная диктатура могут пройти демократические выборы – невозможно ни в теории, ни на практике. Будет борьба группировок, которую назовут выборами (иначе Запад не даст денег), но назвать такие выборы выборами вряд ли получится. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.