25 ноября 2025 / 19:05
25 ноября 2025 / 18:18
25 ноября 2025 / 17:58
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Если американский план урегулирования украинского конфликта будет в каком-то виде принят, на Украине состоятся выборы президента. Зеленский не сможет на них победить, но он сможет объявить себя победителем. Правда, при условии, что с этим согласится Запад целиком – и европейцы, и американцы, и, что с этим согласятся украинские военные. Украинские выборы, если они будут, скорее можно будет назвать схваткой под ковром за власть. То, что в стране, где правит военная диктатура могут пройти демократические выборы – невозможно ни в теории, ни на практике. Будет борьба группировок, которую назовут выборами (иначе Запад не даст денег), но назвать такие выборы выборами вряд ли получится. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
