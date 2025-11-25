Марина Харькова, журналист, Донецк

Украина вошла в зону высокой политической и военной турбулентности – это связано и с масштабным коррупционным скандалом, и планом Трампа, из-за чего боевики и радикалы начали призывать к свержению власти, а более умеренные политики прогнозируют начало конца режима. В оценках они уже не стесняются, что показательно для режима Зеленского, которого резко возненавидели все.

Реальные масштабы воровства в украинской верхушке намного выше, чем упоминается в скандале вокруг «дела Миндича». Об этом заявил украинский радикал и боевик, командир 413 полка ВСУ Евгэн Карась. Он сообщил, что осведомлен о масштабах реального воровства.

«Про воровство Миндича. Персонажи, которые в этом разбираются и сами хотят к корыту, говорят, что на самом деле он украл мало, есть истории ещё больше. Миндич украл 40 миллионов долларов – и это копейки. Я точно знаю, что есть дела, где украли больше. Причём, такие страшные истории, что даже озвучивать не хочу», – сказал Карась и призвал к активному сопротивлению.

«Если вы готовы на какое-то действие – применить пластид или выйти и вскрыть себе вены, чтобы был какой-то эффект, то пора это делать. Если тысячи человек выйдут на Майдан и потребуют кого-то уволить, то Зеленский будет вынужден реагировать. А все эти плакаты, мысли в соцсетях, лайком ударить по коррупции – это ни о чём», - потребовал он.

Полковник СБУ Роман Червинский сообщил, что воровать глава офиса президента Андрей Ермак начал сразу же после выборов Зеленского и требовал за встречу по 5 тысяч долларов.

«Все понимают, что между Зеленским и реальным живым миром существует огромная прокладка, которая называется Ермак, которая не пропускает никакой информации, не профильтровав через себя. И весь реальный мир существует через призму Ермака. Еще в 2019 году я встретился с Ермаком и знаю его сущность. Тогда меня рекомендовали Ермаку как человека, способного построить нормальную структуру СБУ без коррупции. Ермак сказал, что он рассматривает наши кандидатуры, будем договариваться. Однако через 3-4 дня мне сказали, что Ермак предлагает заплатить ему 10 тысяч долларов за эти две встречи с ним. И я понял, что уже тогда в 19-м году, когда еще не закрылись избирательные участки, а они уже тогда пошли косить бабло», – разоблачает полковник.

Отставка коррупционеров ничего не изменит, пока Зеленский находится у власти, считает львовский радикал Остап Дроздов.

«Даже в парламенте от самих «слуг народа», которые все пять лет получали зарплаты в конвертах, уже говорят, что глава офиса президента должен уйти в отставку. Он - полноценный Али-Баба, которому известны секреты пещеры с сокровищами бандитов. Но даже если его отставка произойдёт – ничего не изменится. Если главный царь всех процессов будет и дальше на своём месте, то возле него просто освободится вакансия его решалы. Потому что такая конфигурация была выгодна всем, особенно первым лицам. И другая модель управления не намечается. У нас Зеленский - некомпетентный политик при власти, поэтому он и не выгребет - для этого нужно быть профессиональным политиком, и просто образованным человеком. Должны быть сделаны выводы и снесена вся эта модель, которая абсолютно неконституционна», – призвал он.

Украинская власть не собирается прекращать войну и ее надо менять, заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев. Он говорит, что «пленки Миндича» показали, что власти невыгодно останавливать войну по корыстным мотивам.

«Когда на переговорах Украину представляют люди, не заинтересованные в том, в чём заинтересована вся Украина, значит, надо менять переговорщиков. Тот, кто ведет сейчас от имени Украины переговоры, хотят, чтобы концы ушли в воду. Если действующий президент не захочет останавливать войну на условиях, которые Америка разработала, значит, надо менять президента, потому что он явно хочет стать последним президентом, чтобы за ним и его пятью-шестью деятелями некому было бегать. И это уже факт, о котором надо говорить вслух», – считает Бекренев.

Украинцев новости о коррупции интересуют больше боевых сводок, что порождает уныние и гнев, поведал изданию Wirtualna Polska эксперт Борис Тынка. По его словам, скандал сильно ударил по моральному состоянию ВСУ.

«Впервые за долгое время для рядовых украинцев коррупция стала важнее новостей с фронта. В обыденных разговорах – это тема номер один. Люди возмущены, обеспокоены и очень разочарованы. Это один из самых сложных моментов для Украины за последние годы. Представьте себе украинского солдата в окопе. Семья этого солдата живет в Киеве или Одессе, где нет отопления из-за перебоев с электроэнергией. И вдруг выясняется, что политики, связанные с властью, брали колоссальные взятки. Украинская коррупция не искоренена даже в условиях угрозы государству», — резюмирует он.

Офицер ВСУ Руслан Бизяев в эфире канала Милитарный потребовал опубликовать данные по коррупции в военной сфере. Он считает, что это намеренно не происходит, так как вскроется участие западных партнеров: «Тогда уже будет не украинский скандал, а такой международный скандал, который потрясёт всех».

Коррупционное дело заставило Зеленского паниковать, сдавать подельников и совершать ошибки, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

«Мы помним, что в 2019 году Владимир Александрович много и красиво говорил, как он будет бороться с коррупцией. Призывал звонить в НАБУ. Но сейчас тот случай, когда, как говорил незабвенный Игорь Коломойский: «Жизнь как супермаркет – бери все, что хочешь, но впереди касса». Так вот, у Владимира Александровича замаячила впереди касса. Это еще не конец, но начало конца. И, судя по всему, загонщики гонят Владимира Александровича как оленя в капкан, где будет та самая касса. И основная интрига в том, услышим ли мы записи со знакомым хрипловатым голосом. Это будет зависеть от поведения Зеленского. Круговая порука – это такая вещь, которая начинает сыпаться каскадно. Поэтому впереди нас ждет много интересных и интригующих открытий», – намекает он.

А депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что многочисленные случаи самовольного оставления части (СОЧ) в рядах ВСУ указывают на масштабное нежелание военнослужащих подчиняться режиму Владимира Зеленского и их протест против происходящего беспредела.

«Вы говорите, нет гражданского сопротивления режиму? А это что? 161 тысяча дел по СОЧ в 2025 году! И это только официально зарегистрированные дела. Реальное количество — как минимум в два раза больше. Это колоссальные цифры. 161,5 тыс. дел по СОЧ в 2025 году! В 2025 году количество дел о самовольном оставлении части выросло в 4 раза по сравнению с 2024 годом. Лишь 6% дел по СОЧ за 2025 год направлено в суд. 161,5 тысячи военнослужащих покинули части и подразделения только в 2025 году. Это не статистика — это массовое бегство людей из-под принудительного управления. С 3,7 тыс. случаев в 2022 до 161,5 тыс. в 2025»,

По его мнению, это не проблема дисциплины — это массовый отказ умирать за преступный режим Зеленского.

«Люди бегут не от войны, а от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности гибели. Зеленский торгует войной и человеческими жизнями. Из всех дел лишь 7,7 тыс. дошли до суда. Это не просто СОЧ — это массовый отказ народа подчиняться преступному режиму», — заключил Дмитрук.

В ноябре секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что количество дезертиров и военнослужащих, покидающих часть без разрешения, приближается к общей численности Вооружённых сил Украины.

В свою очередь издание «Украинская правда» сообщило, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поручил правоохранительным органам подготовить дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

Владимир Зеленский провёл встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и САП, однако обсуждение оказалось непродуктивным. После неудачной попытки надавить на антикоррупционеров Ермак поручил силовикам подготовить подозрение в госизмене в отношении Клименко, о чем он заявил на пресс-конференции. По словам главы САП, «Ермак нарезает задачи правоохранительным органам, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП».

Кроме того, издание отмечает, что в окружении Зеленского стали звучать обвинения в адрес антикоррупционных органов, и заявления, что те действуют в интересах США, оказывающих давление на Украину с целью заставить её подписать «невыгодный мир». Напомним, недавно на Украине разгорелся скандал, связанный с Владимиром Зеленским и его близким соратником Тимуром Миндичем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения по делу о коррупции. Причем Миндич осуществлял преступную деятельность при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, используя государственные средства министерства для своих предприятий. Кроме того, в ведомстве отмечали, что бизнесмен воспользовался дружбой с Владимиром Зеленским.

Любая власть на Украине превращается в бандитскую группировку, которая безжалостно уничтожает конкурентов и грабит население, заявил экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин.

«Украина – это государство стационарного бандита. Для каждой провинциальной банды важно захватить какой-нибудь первый территориальный пункт. Когда она его захватывает, начинает уничтожать в нем другие банды, параллельно рэкетируя предпринимателей с предложением защиты в обмен на 10-15% от дохода. И на Украине каждый политический период так происходит. При Зеленском это особенно заметно», – отметил эксперт.

А если учесть нарастающее сопротивление украинцев насильственной мобилизации с перестрелками и нападениями на представителей власти, то участь режима предопределена.