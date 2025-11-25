Может ли Трамп принудить Европу и Зеленского к миру?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

На прошлой неделе новой сенсацией в процессе урегулирования российско-украинского конфликта стал американский мирный план, в просторечии сразу названный «планом Трампа». В почти трех десятках пунктах был ряд новшеств, но главным из них стало требование вывести ВСУ из все еще контролируемой киевским режимом части Донбасса (пусть и на условии, что для России она тоже станет демилитаризованной зоной).

Для России в новой концепции по-прежнему содержится ряд непременных условий. Это и заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях с оставлением Украине конституционно российских территорий; и относительно небольшое сокращение ВСУ; и очень смутные мирные гарантии типа «немотивированные удары по Москве и Санкт-Петербургу недопустимы» - то есть удары по другим городам либо даже по Москве и Санкт-Петербургу, но с мотивировкой «нам так захотелось» вполне допустимы. Но для Зеленского и Ко они стали еще большим шоком, особенно учитывая, что сначала к плану прилагался ультиматум «принять до 27 ноября». Киевский диктатор немедленно выступил с обращением к нации, в котором рассказал о выборе между «тяжелейшими в истории решениями» и «сохранением чести и достоинства».

Что касается Европы, то западные СМИ зафиксировали практически единогласное возмущение тамошнего политического класса (во всяком случае, системного) американскими предложениями. «А ведь всего месяц назад казалось, что Трамп наконец-то признал: российскому лидеру нельзя доверять», — фиксирует самое популярное мнение Politico. Хозяина Белого Дома упрекают за то, что он выдвинул план в период, когда «Зеленский уже испытывает трудности из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом».

Politico пишет и о неэффективности попыток Европы обменять плату за военную помощь Украине на усиление переговорных позиций (впрочем, неэффективности относительной, о чем мы скажем ниже). Главный евродипломат Каллас уже сказала, что любой план будет иметь перспективы лишь в случае его поддержки Украиной и ЕС, с чем солидаризировался украинский министр иностранных дел Сибига. «Почему у европейцев так мало возможностей повлиять на ситуацию, даже когда мы оплачиваем все счета?», — задал Politico полуриторический вопрос еще один европейский собеседник.

Вполне характерной для европейских лидеров можно считать реакцию немецкого канцлера Мерц, озвученную им в интервью Die Welt: «Красная линия — это, безусловно, территориальная целостность Украины. Право этой страны на существование здесь не обсуждается, и в этой связи мы поддерживаем — я лично поддерживаю — переговорную линию украинского правительства».

Также он заявил, что потенциальные гарантии безопасности для Украины обсуждались в США несколько недель назад, но «рассуждать о конкретных вариантах реализации этих гарантий» время пока не пришло.

Ответный европейский пакет предложений был выдержан в аналогичном духе. Издание The Washington Post привело его подробности: ВСУ не подлежит сокращению вообще (американцы предложили хотя ограничить их численность 600 тысячами человек), Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС, а также Украина получит возможность «беспрепятственного прохода» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой (сухопутная полоса на Кинбурнском полуострове между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в устье Днепра, занятая российскими войсками). Другие территориальные вопросы могут быть урегулированы после прекращения огня, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что украинские границы по состоянию на 2013 год неприкосновенны и «не могут быть изменены силой». Таким образом, из «плана Трампа» убрано практически все, что можно считать мало-мальскими уступками России, при этой самой России новые уступки требуются.

Согласованию американской, украинской и европейской (хотя правильнее сказать американской и украинско-европейской) позиций была посвящена дипломатическая встреча, прошедшая в Женеве 23 ноября. По слухам, градус напряжения на старте дискуссий был настолько высок, что глава СНБО Украины Умеров сломал ручку во время разговора с американскими собеседниками.

При этом по итогам саммита госсекретарь США Рубио излучал показной оптимизм. Он сказал, что основной целью был «попытаться сократить» разногласия по ключевым вопросам и этого удалось добиться «самым существенным образом», хотя и остались некоторые технические проблема - «пара вопросов, над которыми нам нужно продолжать работать». «Я не хочу объявлять здесь о победе или окончательности. Нам еще предстоит проделать кое-какую работу, но сегодня, в это время, мы продвинулись гораздо дальше, чем когда начинали сегодня утром», -заявил Рубио, и непонятно, как это сочетается с резкими противоречиями в нескольких пунктах европейского и американского планов, не говоря уже о позиции России. О России, кстати, сам Рубио сказал, что она имеет «право голоса» и с ней итоговый компромиссный документ должен быть согласован, как и с Зеленским, и с Трампом.

При этом уже по горячим следам переговоров стали появляться новости, изрядно понижающие планку надежд на скорое урегулирование. Тот же Рубио сообщил, что требование Трампа о «дедлайне» Зеленского уже неактуально и может быть сдвинуто с 27 ноября как минимум на неделю. А сам Трамп написал очередной пост в соцсетях, из которого непонятно, то ли переговоры продвигаются, то ли застопорились: «Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее, возможно, происходит».

Кроме того, The Washington Post опубликовал материал, в котором приведена реплика неназванного американского чиновника об уровне знакомства американского президента с конкретными деталями мирного урегулирования: «Ему говорят: "я попробую заключить сделку". И он отвечает: "отлично, посмотрим, что получится сделать". Вот уровень его погруженности в вопрос. Все время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит». То же издание сообщило, что американские чиновники рассматривают возможность все-таки дать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk в качестве меры сдерживания на послевоенный период.

Также СМИ сообщают о готовности Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности Украине «по модели принципов статьи 5 НАТО». Предусматривается, что в случае возобновления боевых действий американский президент может применить «вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными». Члены НАТО вместе с Францией, Британией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с США, и этот документ рассчитан на десять лет, с возможностью пролонгацию.

Мы видим историю, уже не в первый раз повторяется в трамповской внешней политики в целом и применительно к российско-украинской проблематике в частности. Трамп выдвигает амбициозный план с жесткими и сжатыми сроками выполнения для вовлеченных сторон, заряжая энергией себя и окружающих. Когда сроки не выполняются и план увязает в спорах, согласованиях и дипломатических уловках, Трамп теряет энтузиазм и начинает сдвигать сроки выполнения, дабы не выглядеть потерявшим лицо. Кроме того, все уступки разношерстной команды Трампа по отношению к России при согласовании с Европой и Украиной постепенно теряют в весомости и внятности (притом, что значительная часть американского истеблишмента и на такие-то уступки не была согласна), и до сих так и не поставлен ребром вопрос, насколько Трамп вообще может реально прижать Европу к стене. Видимо, это далеко не последняя сериала политической «Санта-Барбары», сериала, как известно, американского.