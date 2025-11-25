Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
План, который предложила американская сторона для урегулирования украинского кризиса – безусловно, интересный. В него включено много составляющих. Прежде всего, нужно отметить пункты плана, которые касаются не только непосредственно завершения украинского конфликта, но и те, которые закладывают основы дальнейшего развития всей архитектуры европейской безопасности. В частности, они касаются дальнейшего не расширения НАТО, гарантий безопасности, которые получают все стороны: м Украина, и Россия, и Европа. Кроме того, в этом плане просматривается весьма солидная экономическая составляющая, поскольку всем понятно, что задачи дальнейшего восстановления Украины важны и для всего Запада, для России, и для Украины, конечно. В этой связи, важно отметить, что в плане есть составляющая, регулирующая возвращение России в мировую экономику. Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.
