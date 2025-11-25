Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 20:37
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Безопасность
Гросси призвал Москву и Киев заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС
25 ноября 2025 / 16:38
Гросси призвал Москву и Киев заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС
© AP Photo/ Eugene Hoshiko, Pool/ТАСС

Москве и Киеву в рамках возможного мирного урегулирования следовало бы заключить соглашение о сотрудничестве по эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС). С соответствующим призывом выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает агентство Reuters.

По его словам, "вне зависимости от того, по какую сторону от линии возможной границы между Россией и Украиной окажется станция, необходимо будет соглашение о сотрудничестве или атмосфера сотрудничества".

"Ни один оператор не может эксплуатировать станцию, когда по другую сторону реки есть другая страна, которая выступает против этого и может предпринять соответствующие действия", - указал Гросси.

Он также подчеркнул, что сохранение присутствия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной является неотъемлемым условием для обеспечения ее ядерной безопасности.

"Пока война не прекратится, или не будет достигнуто соглашение о прекращения огня, или пушки не замолчат, всегда будет оставаться вероятность того, что что-то пойдет не так", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

