Прах Щедрина и Плисецкой был развеян над Окой

Прах народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом рассказал народный артист РФ Андрис Лиепа в беседе с ТАСС.

"Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой", - сказал он, не уточнив, когда это произошло.

Щедрин скончался 29 августа текущего года на 93-м году жизни, Плисецкая умерла 2 мая 2015 года. Их кремировали в Германии. В августе секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев подтвердил ТАСС, что пара завещала развеять их прах над Россией.