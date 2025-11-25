Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 20:37
Москва
25 ноября 2025 / 20:37
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе своего визита в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан уведомил глав внешнеполитических ведомств трех стран о необходимости "решительного удара", который КНР нанесет в ответ на высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом китайский дипломат сообщил по итогам своего визита в Центральную Азию.

"Я проинформировал министров иностранных дел трех государств о принципиальной позиции Китая по тайваньскому вопросу, разоблачил ошибочные слова и действия нынешнего руководства Японии, которое открыто посягает на ключевые интересы нашей страны и бросает вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны", - приводит сайт МИД КНР слова Ван И.

Старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков полагает, что «Пекин жестко прессингует Японию по всем направлениям, используя некие факты, которые, строго говоря, не являются каким-то эксклюзивом и не являются агрессивными по отношению к Китаю. Высказывания Такаити были в рамках той концепции, которую Япония проводила в отношении Тайваня и в отношении Китая. И ничего нового она не сказала, но Пекин был крайне недоволен ее высказываниями и представляет ситуацию таким образом, что Япония чуть ли не собирается на кого-то напасть и стать одним из акторов конфликтной ситуации, связанной с Тайванем. Позиция Токио заключалась в том, что в случае силового решения материковым Китаем проблемы воссоединения с Тайванем, в регионе может начаться военная заваруха. А учитывая спор между двумя государствами по поводу принадлежности островов Сенкаку, которые де-факто принадлежат Японии, Япония естественно понимала, что она может в случае вооруженных действий Китая в отношении Тайваня быть втянутой в этот конфликт. Самой Японии категорически не нравится такая ситуация. Но Такаити, которая занималась в свое время вопросами безопасности и поддерживала Тайвань, высказалась в своем обычном ключе. А почему Китай так активно и по всем направлениям начал информационную войну против Японии – это, на мой взгляд, свойство китайской дипломатии, которая выстраивает фронт против тех стран, с которыми у него возникают те или иные конфликты. Причем поводом может быть любое событие, и оно раздувается до невероятных масштабов со стороны Китая. Пекин бьет из всех орудий, создавая в стране совершенно немыслимую антияпонскую истерию».  

По словам эксперта, «Токио будет противодействовать давлению Китая исключительно в рамках дипломатии. Это будут публикации в СМИ и попытки убеждения, что позиция Японии правильная, а позиция оппонента ошибочная. Никаких иных средств против таких действий китайской стороны, я думаю, Япония применять не будет.  По крайне мере в настоящее время мы таких действий не видим. Но у Китая своя линия, и он использует историческую нелюбовь к Японии. Конечно, японский фашизм в рамках исторических нарративов самого Китая выглядит ужасно, и они не забывают эту историю и выпячивают ее в своей пропаганде».             

