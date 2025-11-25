Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Безопасность
Российские ВС нанесли удар по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ
25 ноября 2025 / 17:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Вооруженные силы РФ атаковали транспортную и портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВС Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - указали в российском оборонном ведомстве.