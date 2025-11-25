Российские ВС нанесли удар по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы РФ атаковали транспортную и портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВС Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - указали в российском оборонном ведомстве.