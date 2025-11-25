Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 20:37
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Москва
25 ноября 2025 / 20:37
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Многополярный мир / БРИКС
Экономика
Силуанов отметил, что страны БРИКС стремительно растут
25 ноября 2025 / 17:30
Силуанов отметил, что страны БРИКС стремительно растут
© Софья Сандурская/ ТАСС

Страны с развивающимися экономиками, в том числе входящие в БРИКС, растут стремительными темпами. На это обратил внимание министр финансов России Антон Силуанов, выступая на X Международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Страны с развивающимися экономиками, прежде всего, государства БРИКС, растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками. Мы видим сегодня эти сдвиги, уверенное ускоренное развития так называемых стран с развивающимися экономиками. Наблюдаем нежелание стран с развитыми экономиками уступать поляну им. Видим это везде, в технологиях и в других сферах. Мы выступаем за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивались, и это увеличение отражалось во всех институциональных организациях", - отметил он.

Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:58
Космические войска выполнили успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
17:45
"Совкомфлот" пополнил новый танкер "Иван Айвазовский"
17:30
Силуанов отметил, что страны БРИКС стремительно растут
17:15
Российские ВС нанесли удар по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ
16:59
Прах Щедрина и Плисецкой был развеян над Окой
16:38
Гросси призвал Москву и Киев заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС
16:17
Президент РФ прибыл в Киргизию с государственным визитом
15:59
TNI: Россия опережает США в новой космической гонке
15:45
Макрон выступил против ограничения численности ВСУ
15:31
Краснов: строгие меры к судьям-нарушителям призваны защитить судебную систему
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения