Силуанов отметил, что страны БРИКС стремительно растут

Страны с развивающимися экономиками, в том числе входящие в БРИКС, растут стремительными темпами. На это обратил внимание министр финансов России Антон Силуанов, выступая на X Международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Страны с развивающимися экономиками, прежде всего, государства БРИКС, растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками. Мы видим сегодня эти сдвиги, уверенное ускоренное развития так называемых стран с развивающимися экономиками. Наблюдаем нежелание стран с развитыми экономиками уступать поляну им. Видим это везде, в технологиях и в других сферах. Мы выступаем за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивались, и это увеличение отражалось во всех институциональных организациях", - отметил он.