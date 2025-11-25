Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
"Совкомфлот" пополнил новый танкер "Иван Айвазовский"
25 ноября 2025 / 17:45
"Совкомфлот" пополнил новый танкер "Иван Айвазовский"
© Официальный Telegram-канал ПАО "Совкомфлот"/ТАСС

Флот группы компаний "Совкомфлот" принял в эксплуатацию крупнотоннажный танкер зеленой серии типоразмера MR. Судно назвали в честь выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского, информировали в компании.

Как отмечается, "Иван Айвазовский" - головное судно новой серии танкеров для транспортировки нефтепродуктов, в том числе из районов с ледовыми условиями плавания, будут эксплуатироваться под государственным флагом РФ".

Согласно данным "Совкомфлота", дедвейт танкера "Иван Айвазовский" - 49,8 тыс. тонн, длина - 183 метра, ширина - 32,2 метра, осадка - 13,4 метров, ледовый класс - 1B. Построен на российской судоверфи "Звезда", город Большой Камень, Приморский край.

Суда этой серии оснащены двухтопливной энергетической установкой, которая предусматривает возможность использования сжиженного природного газа в качестве основного вида топлива, что значительно сокращает объем выбросов в атмосферу, указали в компании.

Там обратили внимание, что это первый двухтопливный танкер типоразмера MR, построенный в России.

Группа компаний "Совкомфлот" - крупная российская судоходная компания, занимается морской транспортировкой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, а также обслуживанием морской добычи углеводородов. Специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях. 

